Агент объяснил, почему Рассказов не переехал в Италию

Футбольный агентподелился мнением об уровне своего клиента, защитника «Спартака», и рассказал об интересе к нему со стороны европейских команд.

«Ситуация с критикой Рассказова? Не понимаю, почему эта волна поднята. Мне смешно слушать, что он не тянет и так далее.

Ему 22 года, он сыграл около 50 игр за основной состав "Спартака". Он основной правый защитник. Провал после травмы у него был, и связан он был только с травмой. Потом он набрал кондиции, на него пошло это давление.

Мы с ним серьезно поговорили, были психологические проблемы. После разговора я не помню ни одного его провального матча. Были, конечно, ошибки, но не ошибается тот, кто не выходит играть.

Чтобы не обращать внимание на критику, я попросил всех игроков своих удалить твиттер. Но этого не избежать все равно, они публичные личности. Со временем они реагируют на это более спокойно.

Для Рассказова позиция латераля при схеме 3-5-2 идеальна. Он в детстве на ней играл. У него хорошая скорость, выносливость, проблем нет. Он любит подключаться в атаку.

У него только бывает проблема, что он тяжело входит в сезон. Посмотрим, что будет. А так, проблем у него нет. Замену для него "Спартаку" сейчас не найти.

Интерес к Рассказову от "Аугсбурга"? Он игрок "Спартака", у него действующий контракт, и он никуда не собирается. Желание попробовать когда-то себя в Европе у него есть. Но для этого много чего должно случиться.

Просто не надо поднимать из-за этого шумиху и делать "Аугсбург" "Баварией". По нему еще было предложение из Италии, но об этом никто не писал. Он отказался, ему еще есть в "Спартаке" куда расти», — сказал Мижигурскис sport24.ru .

В нынешнем сезоне 22-летний защитник провел за красно-белых 16 игр во всех турнирах. 0