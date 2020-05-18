«Бавария» хочет продлить аренду Коутиньо

По данным издания, руководство мюнхенского клуба не намерено активировать опцию выкупа бразильца за 120 миллионов евро, однако было бы не против продлить аренду 27-летнего полузащитника.
24 апреля Коутиньо перенес операцию из-за травмы правого голеностопа. Если восстановление игрока пойдет по плану, то он сможет вернуться на поле в середине июня. Возможно, он сыграет в матчах последних туров Бундеслиги.
Коутиньо может набрать форму к финалу Кубка Германии, если «Бавария» сумеет преодолеть стадию полуфиналов. Также бразилец может выйти на поле в играх Лиги чемпионов, которые планируется провести в августе.
Напомним, что Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне», в текущем сезоне провел 32 матча за «Баварию», записав на свой счет девять голов и восемь результативных передач. 0