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    «Бавария» хочет продлить аренду Коутиньо

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    Мюнхенская «Бавария» хочет продлить аренду Филиппе Коутиньо до конца сезона, сообщает Mundo Deportivo.

    Филиппе Коутиньо
    Филиппе Коутиньо

    По данным издания, руководство мюнхенского клуба не намерено активировать опцию выкупа бразильца за 120 миллионов евро, однако было бы не против продлить аренду 27-летнего полузащитника.

    24 апреля Коутиньо перенес операцию из-за травмы правого голеностопа. Если восстановление игрока пойдет по плану, то он сможет вернуться на поле в середине июня. Возможно, он сыграет в матчах последних туров Бундеслиги.

    Коутиньо может набрать форму к финалу Кубка Германии, если «Бавария» сумеет преодолеть стадию полуфиналов. Также бразилец может выйти на поле в играх Лиги чемпионов, которые планируется провести в августе.

    Напомним, что Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне», в текущем сезоне провел 32 матча за «Баварию», записав на свой счет девять голов и восемь результативных передач. 0

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