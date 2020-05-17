Вартапетов выступил за возобновление РПЛ, несмотря на коронавирус у Фарфана

Бывший глава медицинского департамента «Спартака»считает, что сезон РПЛ нужно возобновлять, несмотря на заражение полузащитника «Локомотива»коронавирусом.

Напомним, что сезон РПЛ возобновится 21 июня.

«Не разделяю мнение Леонида Слуцкого, который считает, что переболевший футболист — это угроза вообще всей его карьере. Считаю, что такие страхи ничем не обоснованы. Они не подтверждены ни документально, ни научно.

Футболист сейчас переболел коронавирусом, в прошлом году мог точно так же переболеть гриппом, а в позапрошлом — коронавирусом немного другой разновидности. И все это пройдет бесследно.

Не думаю, что решение будет изменено. Здесь очень важно соблюдение тех протоколов, которые разработаны медицинским комитетом РФС еще в начале апреля. Там все очень четко расписано.

Не рановато ли в России возобновляется сезон? Нет, все нормально. Тем более это не особо опасная инфекция, как бы кто ни пытался ее назвать.

Но по классическим законам эпидемиологии, повторяю, коронавирус — не особо опасная инфекция. Так что играть нужно. И, естественно, принимать все меры предосторожности, как, допустим, и при гриппе», — приводит слова Вартапетова «Спорт-Экспресс».

35-летний Фарфан стал первым футболистом РПЛ, заразившимся коронавирусом. 0