Вартапетов выступил за возобновление РПЛ, несмотря на коронавирус у Фарфана

Напомним, что сезон РПЛ возобновится 21 июня.
«Не разделяю мнение Леонида Слуцкого, который считает, что переболевший футболист — это угроза вообще всей его карьере. Считаю, что такие страхи ничем не обоснованы. Они не подтверждены ни документально, ни научно.
Футболист сейчас переболел коронавирусом, в прошлом году мог точно так же переболеть гриппом, а в позапрошлом — коронавирусом немного другой разновидности. И все это пройдет бесследно.
Не думаю, что решение будет изменено. Здесь очень важно соблюдение тех протоколов, которые разработаны медицинским комитетом РФС еще в начале апреля. Там все очень четко расписано.
Не рановато ли в России возобновляется сезон? Нет, все нормально. Тем более это не особо опасная инфекция, как бы кто ни пытался ее назвать.
Но по классическим законам эпидемиологии, повторяю, коронавирус — не особо опасная инфекция. Так что играть нужно. И, естественно, принимать все меры предосторожности, как, допустим, и при гриппе», — приводит слова Вартапетова «Спорт-Экспресс».
35-летний Фарфан стал первым футболистом РПЛ, заразившимся коронавирусом. 0