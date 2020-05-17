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    Игнатьев: Если «Локо» упустит 2-е место, гендиректор и его команда должны покинуть клуб

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    Заслуженный тренер России Борис Игнатьев поделился мнением о ситуации в московском «Локомотиве».

    Борис Игнатьев
    Борис Игнатьев

    Ранее клуб объявил, что истекающий 31 мая контракт с главным тренером Юрием Семиным не будет продлен. Команду возглавит серб Марко Николич.

    Болельщики выразили недовольство акциями протеста против руководства клуба во главе с председателем совета директоров «Локомотива» Анатолием Мещеряковым и генеральным директором Василием Кикнадзе.

    «Сейчас Мещеряков определил ситуацию так, что идет борьба за количество вкладываемых финансов, дал понять, что нужно ужаться. Разговор идет о больших деньгах, которые положены за второе место.

    Так что, если "Локомотив" не займет второе место, то надо либо вложить деньги, которые будут потеряны, либо покинуть клуб.

    Главная задача — возможность зарабатывать деньги, если второго места не будет, то руководство должно уходить.

    Может, произойдет то, что случается в футболе часто, когда новому тренеру удается расшевелить ситуацию.

    Но если ситуация будет развиваться по другому сценарию, и второе место будет упущено, то генеральный директор и его команда должны покинуть клуб», — цитирует Игнатьева «Р-Спорт».

    После 22 туров московский клуб идет на втором месте в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 9 очков и опережая занимающий третью строчку «Краснодар» по дополнительным показателям. 0

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