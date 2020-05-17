Дюгарри: Погба — недостающее звено «Реала»

Бывший игрок сборной Франциивысказался касательно способностей полузащитника. Он считает, что футболист может помочьвыбраться из кризиса.

«Можно увидеть что у "Реала" небольшой кризис. Эта команда испытывает трудности с продвижением мяча вперед и преодолением оборонительной линии рубежи. Игроки врываются в штрафную, чтобы иметь возможность забить с навеса. Погба способен на это. Он забивает голы. Как по мне, он идеальный игрок для них, недостающее звено "Реала".

У Поля был трудный год, потому что у него было много травм, а его команда не очень хорошо выступала. Однако всякий раз, когда он мог играть, Погба быстро возвращался к своему лучшему уровню. Зная Зидана, если он был без ума от Погба год назад, то нет никаких причин полагать, что за год что-то изменилось», — приводит слова Дюгарри AS. 0