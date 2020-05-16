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    Президент УЕФА заявил о готовности провести Евро-2020 в восьми городах

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    Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал информацию о том, что некоторые города могут быть не готовы к проведению чемпионата Европы по футболу.

    Александр Чеферин
    Александр Чеферин

    Ранее появилась информация, что проблемы с подготовкой к турниру возникли у Бильбао, Рима и Копенгагена, хотя власти датской столицы настаивают, что справятся с кризисом.

    «У нас остается идея по проведению турнира в двенадцати городах. Девять городов уже готовы, а вот к остальным еще есть вопросы. Мы готовы их обсудить.

    Если не получится сыграть в двенадцати, то вполне можно сделать это в десяти, девяти или даже восьми городах», — приводит слова Чеферина beIN Sport.

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