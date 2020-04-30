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    УЕФА намерен сохранить все города и расписание матчей Евро-2020

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    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) собирается провести чемпионат Европы-2020 в тех же 12 городах, что и планировались, несмотря на перенос турнира на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

    Отсчет до Евро-2020
    Отсчет до Евро-2020

    Ранее сообщалось, что города-организаторы должны до 30 апреля предоставить УЕФА гарантии участия в турнире. В СМИ также появлалась информация о том, что Дания может отказаться от проведения матчей.

    «Ожидается, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, мы настроены провести турнир с тем же расписанием и в тех же 12 городах.

    Тем не менее на сегодняшний день календарь турнира официально не утвержден. Мы продолжаем находиться в контакте со всеми 12 городами по этому вопросу», — цитирует пресс-службу УЕФА РИА Новости.

    Матчи чемпионата Европы запланированы в 12 городах: Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго и Лондоне. 0

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