Чемпионат Казахстана может лишиться одной команды

испытывает серьезные финансовые трудности и может быть вынужден сняться с чемпионата Казахстана.

«Я, как и все наши земляки, очень болею за наш "Иртыш". Но на сегодня мы не имеем источника финансирования на покрытие расходов, связанных с выплатой зарплат легионерам. Это ставит под угрозу возможность участия нашего клуба в премьер-лиге. Поэтому управление спорта совместно с федерацией футбола работает над поиском оптимального решения по выходу клуба из кризисной ситуации», — приводит слова главы Павлодара Абылкаира Скакова Pavlodarnews.

В начале апреля стали известны результаты аудита деятельности клуба. По его итогам выявлены многочисленные нарушения в деятельности клуба. В том числе недостоверность налоговой отчетности, в связи с чем задолженность клуба по неуплаченным налогам составляет 973,9 миллиона тенге.

В КПЛ-2020 года «Иртыш» успел провести два матча. Сначала павлодарцы в гостях уступили «Кайсару», а затем дома сыграли вничью с командой «Кызыл-Жар СК». 0