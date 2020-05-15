Чемпионат Казахстана может лишиться одной команды

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    Футбол Между тем
    «Иртыш» испытывает серьезные финансовые трудности и может быть вынужден сняться с чемпионата Казахстана.

    «Иртыш»
    «Иртыш»

    «Я, как и все наши земляки, очень болею за наш "Иртыш". Но на сегодня мы не имеем источника финансирования на покрытие расходов, связанных с выплатой зарплат легионерам. Это ставит под угрозу возможность участия нашего клуба в премьер-лиге. Поэтому управление спорта совместно с федерацией футбола работает над поиском оптимального решения по выходу клуба из кризисной ситуации», — приводит слова главы Павлодара Абылкаира Скакова Pavlodarnews.

    В начале апреля стали известны результаты аудита деятельности клуба. По его итогам выявлены многочисленные нарушения в деятельности клуба. В том числе недостоверность налоговой отчетности, в связи с чем задолженность клуба по неуплаченным налогам составляет 973,9 миллиона тенге.

    В КПЛ-2020 года «Иртыш» успел провести два матча. Сначала павлодарцы в гостях уступили «Кайсару», а затем дома сыграли вничью с командой «Кызыл-Жар СК». 0

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