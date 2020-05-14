Чорлука поблагодарил Семина за четыре трофея

Защитник и капитана «Локомотива»поблагодарил главного тренера командыза совместную работу.

Ранее стало известно об уходе из клуба 73-летнего специалиста, которому не предложили новый контракт.

«Спасибо вам за четыре года совместной работы и четыре трофея. Желаю вам всего наилучшего в будущем и много удачи в дальнейшей карьере!» — написал хорват на русском языке в своем Instagram.

Напомним, что Чорлука играет в «Локомотиве» с 2012 года. Семин был назначен главным тренером «красно-зеленых» в 2016-м. За этот период команда выиграла чемпионат России, Суперкубок и дважды Кубок страны. 0