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    Дом Алли ограбили, игроку угрожали ножом

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    Дом полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли ограбили, сообщает Daily Mail.

    Деле Алли
    Деле Алли

    По данным издания, примерно в полночь с 12 на 13 мая грабители ворвались в дом игрока в лондонском пригороде Барнете, когда там находились Алли, его брат Харри Хикфорд, их девушки и давний друг.

    Отмечается, что Деле Алли ударили по лицу, кроме того, ему угрожали ножом. Футболисту не потребовалось обращаться в больницу. Больше никто не пострадал.

    Преступники забрали из дома драгоценности и часы. Полиция завела уголовное дело по факту преступления. Пока никто не задержан. Алли передал в полицию записи системы видеонаблюдения, установленной в его доме.

    Напомним, что в марте был ограблен дом защитника «Тоттенхэма» Яна Вертонгена. 0

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