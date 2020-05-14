Дом Алли ограбили, игроку угрожали ножом

Дом полузащитника лондонского «Тоттенхэма»ограбили, сообщает Daily Mail

По данным издания, примерно в полночь с 12 на 13 мая грабители ворвались в дом игрока в лондонском пригороде Барнете, когда там находились Алли, его брат Харри Хикфорд, их девушки и давний друг.

Отмечается, что Деле Алли ударили по лицу, кроме того, ему угрожали ножом. Футболисту не потребовалось обращаться в больницу. Больше никто не пострадал.

Преступники забрали из дома драгоценности и часы. Полиция завела уголовное дело по факту преступления. Пока никто не задержан. Алли передал в полицию записи системы видеонаблюдения, установленной в его доме.

Напомним, что в марте был ограблен дом защитника «Тоттенхэма» Яна Вертонгена. 0