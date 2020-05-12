СМИ: Сделка по продаже «Ньюкасла» может сорваться

Сделка по продажеконсорциуму с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии может сорваться, сообщает The Guardian.

По информации источника, в распоряжение АПЛ поступили документы, на основании которых доказывается прочная связь между правительством королевской республики и телевизионно-стриминговым ресурсом, незаконно ретранслирующим матчи чемпионата.

Отмечается, что в связи с новыми документами, продажа «Ньюкасла» отложится еще на некоторое время. Не исключено, что сделка находится под угрозой срыва.

Напомним, что любая покупка или продажа клуба не обойдется без проверок стороны Премьер-лиги: руководство должно удостоверится, что это не навредит имиджу. 0