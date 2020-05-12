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    Дмитрий Черышев: Денис уже второй день уже работает с командой

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    Дмитрий Черышев, отец российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал, что со следующей недели испанским клубам могут разрешить полноценные тренировки.

    Денис Черышев
    Денис Черышев

    «Денис уже тренировался, второй день уже работает с командой. Работают в группах. Так на протяжении всей недели будут тренироваться — вчетвером.

    Денис на базе ходит в маске и перчатках, а на поле он уже может снять средства защиты. Думаю, что со следующей недели смогут все тренировки сделать уже полноценно групповыми», — рассказал Черышев в эфире «Матч ТВ».

    Накануне испанская Marca сообщила, что Ла Лига официально подтвердила пять случаев заражения COVID-19 у футболистов элитного испанского дивизиона.

    Всем зараженным игрокам теперь предстоит провести дома на карантине две ближайшие недели, сдавая каждые три дня новые тесты. 0

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