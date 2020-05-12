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    Баринов может дорасти до уровня Крыховяка, считает Аршавин

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    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о хавбеках «Локомотива» Гжегоже Крыховяке и Дмитрии Баринове.

    Гжегож Крыховяк
    Гжегож Крыховяк

    «Мне кажется адекватной сумма в 12 миллионов евро, заплаченная за Крыховяка "Локомотивом". Это игрок европейского класса.

    Он мог бы играть в любом чемпионате топ-5. Может быть, не в такой команде, как ПСЖ… Но это лидер "Локомотива" последнего времени.

    В этом сезоне, думаю, Крыховяк — самый незаменимый игрок "Локо". Он и Баринов создают тот плацдарм, на котором "Локомотив" играет.

    Вообще любой "Локо" при Юрии Павловиче — это оборонительная команда с быстрым выходом в атаку. Поэтому им важно иметь такого футболиста.

    Да и вообще, все лучшие "Локомотивы" Семина имели отличные опорные зоны. В этом году, научив Баринова за прошлый год, Гжегож получил хорошее подспорье и время для забивания голов.

    Поэтому да, думаю, Крыховяк — это самый важный игрок "Локомотива" сейчас.

    Кто из российских игроков "Локо" может дорасти до уровня Крыховяка? Баринов, наверное, может дорасти до уровня. Но по стилю они, конечно же, не похожи.

    Он и поменьше. Такой скоростной, мобильный. Больше никто на ум не приходит», — сказал Аршавин «Матч ТВ». 0

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