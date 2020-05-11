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    Медведев: Решение о возобновлении сезона будет принято до 27 мая

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что до 27 мая руководство РФС и РПЛ должно принять решение о продолжении или досрочном завершении РПЛ.

    Александр Медведев
    Александр Медведев

    «Надеюсь, что решение о возобновлении сезона будет принято, но 15 мая не является критической датой. Было определено, что 27 мая является крайним днём для того, чтобы принять решение о продолжении или полной остановке чемпионата.

    Время ещё есть — это почти три недели. Важно, чтобы в этот период те города, где будут проходить матчи, соответствовали критериям, которые Роспотребнадзор выдвинул в отношении перехода на определённый этап снятия ограничений.

    Возобновление чемпионата России по футболу — это особая статья, это не тренировка на воздухе или прогулка. Это сложное организационное событие. Поэтому будем надеяться на лучшее», — приводит слова функционера ТАСС. 0

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