Медведев: Решение о возобновлении сезона будет принято до 27 мая

Генеральный директорзаявил, что до 27 мая руководство РФС и РПЛ должно принять решение о продолжении или досрочном завершении РПЛ.

«Надеюсь, что решение о возобновлении сезона будет принято, но 15 мая не является критической датой. Было определено, что 27 мая является крайним днём для того, чтобы принять решение о продолжении или полной остановке чемпионата.

Время ещё есть — это почти три недели. Важно, чтобы в этот период те города, где будут проходить матчи, соответствовали критериям, которые Роспотребнадзор выдвинул в отношении перехода на определённый этап снятия ограничений.

Возобновление чемпионата России по футболу — это особая статья, это не тренировка на воздухе или прогулка. Это сложное организационное событие. Поэтому будем надеяться на лучшее», — приводит слова функционера ТАСС. 0