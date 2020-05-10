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    «Ньюкасл» рассматривает возможность подписания Бейла

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    Полузащитник «Реала» Гарет Бейл может вернуться в Англию, сообщает Marca.

    Гарет Бейл
    Гарет Бейл

    Как стало известно изданию, новые владельцы «Ньюкасла» изучают возможность подписания валлийского футболиста.

    Бейл рассчитывает на высокую зарплату, и «сороки» в теории смогут платить ее двум-трем своим футболистам.

    «Реал» не против продажи Бейла даже в том случае, если сумма трансфера составит 20 миллионов евро, ведь «сливочные» смогут серьезно разгрузить зарплатную ведомость.

    Отмечается, что переговоры между клубами пока не начались.

    Контракт Бейла с «Реалом» действует до июня 2022 года. В этом сезоне он провел 14 матчей в Ла Лиге, забил два мяча и отдал две голевые передачи. 0

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