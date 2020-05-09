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    Туран: Агент не говорил мне, что я перейду в «Барселону»

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    Полузащитник Арда Туран вспомнил свой переход в «Барселону» из «Атлетико» летом 2015 года.

    Арда Туран
    Арда Туран

    «Мой агент Ахмет Булут не сказал мне, что я перехожу в "Барселону". Сказал, что узнаю через 15 дней.

    Я думал, что перехожу в "Баварию". Годом ранее в последний момент сорвался мой трансфер в "Манчестер Юнайтед".

    Документ выпал из его папки, там я увидел эмблему "Барселоны". Я не мог в это поверить. Агент сказал мне: "Подойди, посмотри документы". И я совсем не расстроился, что перехожу в "Барсу".

    Эрнесто Вальверде не давал мне играть, хотя в предыдущем сезоне у меня было больше всего голевых передач в команде после Месси и Суареса», — передает слова Турана Marca.

    33-летний Арда по-прежнему принадлежит «Барселоне», однако на правах аренды выступает за «Истанбул Башакшехир». 0

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