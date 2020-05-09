Туран: Агент не говорил мне, что я перейду в «Барселону»

Полузащитниквспомнил свой переход визлетом 2015 года.

«Мой агент Ахмет Булут не сказал мне, что я перехожу в "Барселону". Сказал, что узнаю через 15 дней.

Я думал, что перехожу в "Баварию". Годом ранее в последний момент сорвался мой трансфер в "Манчестер Юнайтед".

Документ выпал из его папки, там я увидел эмблему "Барселоны". Я не мог в это поверить. Агент сказал мне: "Подойди, посмотри документы". И я совсем не расстроился, что перехожу в "Барсу".

Эрнесто Вальверде не давал мне играть, хотя в предыдущем сезоне у меня было больше всего голевых передач в команде после Месси и Суареса», — передает слова Турана Marca.

33-летний Арда по-прежнему принадлежит «Барселоне», однако на правах аренды выступает за «Истанбул Башакшехир». 0