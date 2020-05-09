«Зенит» интересуется нападающим «Бешикташа»

Руководствозаинтересована в приобретении форварда «Бешикташа», сообщает Milliyet

По данным издания, питерский клуб сделает предложение о трансфере 26-летнего турка после окончания сезона-2019/2020.

В настоящее время «Бешикташ» продолжает вести переговоры со своими футболистами о снижении зарплаты и готов расстаться с теми, кто отказывается идти на финансовые уступки.

Одним из таких игроков является Найир, чей контракт с чёрно-белыми рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 950 тыс евро.

В 25 матчах за «Бешикташ» игрок во всех турнирах забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу. 0