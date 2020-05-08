ФИФА не возражает, если федерации откажутся от системы VAR

(ФИФА) не будет возражать, если национальные ассоциации откажутся от системы видеопомощи арбитрам (VAR) во время возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, сообщает «Р-Спорт»

Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил отказаться от использования системы VAR.

«По усмотрению каждого организатора футбольных соревнований разрешается прекратить использование системы VAR после возобновления сезона.

Однако в чемпионатах, где будет использоваться VAR, все аспекты правил игры и соответственно протокола VAR останутся в силе», — отмечается в пресс-релизе ФИФА.

В феврале Российский футбольный союз сообщил, что VAR будет работать на всех матчах весенней части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за распространения коронавируса. 0