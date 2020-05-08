ФИФА не возражает, если федерации откажутся от системы VAR

Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил отказаться от использования системы VAR.
«По усмотрению каждого организатора футбольных соревнований разрешается прекратить использование системы VAR после возобновления сезона.
Однако в чемпионатах, где будет использоваться VAR, все аспекты правил игры и соответственно протокола VAR останутся в силе», — отмечается в пресс-релизе ФИФА.
В феврале Российский футбольный союз сообщил, что VAR будет работать на всех матчах весенней части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за распространения коронавируса. 0