КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бундеслига готова к возвращениюПример для остальных. Бундеслига готовится к возвращению футбола
  • 18:55
    • Бундеслига доиграет сезон 2019/2020 за месяц. Календарь на конец сезона
  • 21:01
    • Источник: Ларионов возглавит молодежную сборную России
  • 17:53
    • Опубликовано расписание матчей 26 тура Бундеслиги
  • 12:33
    • Владелец «Спартака» госпитализирован из-за коронавируса
  • 12:18
    • Дзюба — в топ-25 будущих свободных агентов
    Все новости спорта

    Соболев: Мне кажется, Тихонов не любит молодых игроков

    Футбол Спартак Крылья Советов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Нападающий «Спартака» Александр Соболев, права на которого принадлежат «Крыльям Советов», поделился мнением о бывшем главном тренере самарской команды Андрее Тихонове.

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    «Я не могу сказать, что Тихонов — худший тренер в моей карьере. Мне кажется, он не любит молодых.

    Мы выиграли как-то у "Енисея", я забил гол, а он заходит в раздевалку после матча и, смеясь, спрашивает: "Как ты это делаешь?".

    Во всех передачах он говорит, что дайте Соболеву мяч на пустые — и он не забьёт, а забивает сумасшедшие. Так дайте мне на пустые, ни одного момента не было, где бы я в пустые не забил.

    Может, для меня это было хорошо. Меня злили его слова, а я выходил и забивал. Он меня травил в "Крыльях", может, специально, но меня это закаляло, и я доказывал», — сказал Соболев в ролике на канале «КраСава» в YouTube. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • РПЛ на развилке: три сценария завершения чемпионата России
  • 01/05/2020 в 02:20
    •
  • Прогноз
  • «Инчхон Юнайтед» — «Тэгу»
  • 1.69
  • Завтра в 10:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Начнет ли «Тэгу» сезон с победы в Инчхоне?
  • «Инчхон Юнайтед» — «Тэгу». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • «Ульсан» будет стремиться к победе
  • «Ульсан» — «Сангжу Сангму». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Городея» постарается прервать серию с «Минском»
  • «Городея» — «Минск». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Барселона» переживает не лучшие времена Футбол Кризис в «Барселоне». Как каталонцы переживают пандемию коронавируса«Барселона» переживает сложные времена не только из-за коронавируса — в клубе хватает и других проблем Вчера в 13:580
  • 23:53
    • «Зенит» предлагает Семаку зарплату 1,8 млн евро
  • 23:33
    • Плющенко: Составляем программы Трусовой, думаем над образами
  • 23:26
    • Соболев: Мне кажется, Тихонов не любит молодых игроков
    Европейский футбол готовится вернуться Футбол Англия в тумане. Европа готовится к возвращению футбола, но планы АПЛ сомнительныРассказываем, как Испания, Италия и Германия делают первые шаги к перезапуску чемпионатов после коронавируса Вчера в 02:360
  • Экспресс дня

  • «Слуцк» и «Энергетик-БГУ» порадуют голами?
  • 3.93
    •
  • 22:56
    • 38 сотрудников «Фламенго» заражены коронавирусом, включая трех игроков основы
  • 22:49
    • Еще у трех игроков «Сампдории» выявлен коронавирус
  • 22:39
    • Мартинш продлил контракт с «Олимпиакосом»
    «Реал» — «Бавария». ЛЧ 2006/2007 Футбол Когда поражение считается победой. О голевой перестрелке «Реала» и «Баварии» в 2007-мОтмотаем назад 13 с хвостиком лет и посетим «Сантьяго Бернабеу», который февральским вечером принимал у себя «Баварию» Вчера в 16:390
  • 22:20
    • В УЕФА одобрили возобновление сезона в Бундеслиге
  • 21:59
    • Черчесов выразил поддержку Федуну
  • 21:53
    • Семин: В такой ситуации сложно подготовиться на 100 процентов, но подготовиться можно
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.71
  • Прогноз на матч Чонбук — Сувон
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Копетдаг — Мерв
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Слуцк — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Городея — Минск
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.93
  • Экспресс дня 8 мая
  • Завтра в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Ульсан — Сангжу Сангму
  • Футбол
  • Послезавтра в 08:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Инчхон Юнайтед — Тэгу
  • Футбол
  • Послезавтра в 10:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Послезавтра в 15:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 10/05/2020 в 07:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие