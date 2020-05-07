Соболев: Мне кажется, Тихонов не любит молодых игроков

Нападающий «Спартака», права на которого принадлежат, поделился мнением о бывшем главном тренере самарской команды

«Я не могу сказать, что Тихонов — худший тренер в моей карьере. Мне кажется, он не любит молодых.

Мы выиграли как-то у "Енисея", я забил гол, а он заходит в раздевалку после матча и, смеясь, спрашивает: "Как ты это делаешь?".

Во всех передачах он говорит, что дайте Соболеву мяч на пустые — и он не забьёт, а забивает сумасшедшие. Так дайте мне на пустые, ни одного момента не было, где бы я в пустые не забил.

Может, для меня это было хорошо. Меня злили его слова, а я выходил и забивал. Он меня травил в "Крыльях", может, специально, но меня это закаляло, и я доказывал», — сказал Соболев в ролике на канале «КраСава» в YouTube. 0