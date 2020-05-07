Бундеслига доиграет сезон 2019/2020 за месяц. Календарь на конец сезона

определилась со сроками проведения заключительной части сезона, отложенной из-за пандемии коронавируса.

В чемпионате Германии осталось доиграть 9 туров. Ближайший из них — 26-й — пройдет с 16 по 18 мая.

Календарь и таблица Бундеслиги

Последующие туры уложатся в промежуток времени до конца июня. 27 тур — 22 мая, 28 тур — 26 мая, 29 тур — 29 мая, 30 тур — 5 июня, 31 тур — 12 июня, 32 тур — 16 июня, 33 тур — 20 июня, 34 тур — 20 июня (даты будут незначительно меняться при распределении матчей по конкретным дням).

Таким образом, на доигровку сезона уйдет чуть больше месяца .

Полностью календарь заключительной части Бундеслиги уже опубликован на LiveSport.Ru.

Перед наступлением паузы в чемпионате лидировала «Бавария» — 55 очков. Следом «Боруссия» Д — 51 и «Лейпциг» — 50.

Всего в Германии было выявлено на данный момент 168 655 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Погибло 7332 человека.

Накануне, 6 мая, канцлер Германии Ангела Меркель заявила о начале снятия ограничений в стране, введенных в середине марта. В частности, было разрешено возобновить соревнования в профессиональном спорте при соблюдении разработанных протоколов безопасности.

Бундеслига первой из европейских чемпионатов возвращается после перерыва. Продолжали играть на континенте только в Белоруссии. При этом чемпионаты Франции, Голландии и Бельгии досрочно завершены.

Предполагается, что решение о прекращении сезона будет принято и в России 15 мая. 0