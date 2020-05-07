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    Бундеслига доиграет сезон 2019/2020 за месяц. Календарь на конец сезона

    Футбол Бундеслига Футбол ГерманииКоронавирус в спорте Айнтрахт Франкфурт Аугсбург Бавария Байер Боруссия Д Боруссия М Вердер Вольфсбург Герта Кельн РБ Лейпциг Майнц Падерборн 07 Унион Берлин Фортуна Фрайбург Хоффенхайм 1899 Шальке 04 Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Бундеслига определилась со сроками проведения заключительной части сезона, отложенной из-за пандемии коронавируса.

    Бундеслига
    Бундеслига

    В чемпионате Германии осталось доиграть 9 туров. Ближайший из них — 26-й — пройдет с 16 по 18 мая.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Последующие туры уложатся в промежуток времени до конца июня. 27 тур — 22 мая, 28 тур — 26 мая, 29 тур — 29 мая, 30 тур — 5 июня, 31 тур — 12 июня, 32 тур — 16 июня, 33 тур — 20 июня, 34 тур — 20 июня (даты будут незначительно меняться при распределении матчей по конкретным дням).

    Таким образом, на доигровку сезона уйдет чуть больше месяца.

    Полностью календарь заключительной части Бундеслиги уже опубликован на LiveSport.Ru.

    Перед наступлением паузы в чемпионате лидировала «Бавария» — 55 очков. Следом «Боруссия» Д — 51 и «Лейпциг» — 50.

    Всего в Германии было выявлено на данный момент 168 655 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Погибло 7332 человека.

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    • Накануне, 6 мая, канцлер Германии Ангела Меркель заявила о начале снятия ограничений в стране, введенных в середине марта. В частности, было разрешено возобновить соревнования в профессиональном спорте при соблюдении разработанных протоколов безопасности.

    Бундеслига первой из европейских чемпионатов возвращается после перерыва. Продолжали играть на континенте только в Белоруссии. При этом чемпионаты Франции, Голландии и Бельгии досрочно завершены.

    Предполагается, что решение о прекращении сезона будет принято и в России 15 мая. 0

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