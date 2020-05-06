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    Официально: власти Германии одобрили возобновление Бундеслиги

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    Власти Германии официально разрешили возобновить чемпионат страны по футболу сезона 2019-2020.

    Матчи будут проходить без зрителей
    Матчи будут проходить без зрителей

    Об этом сообщает Sport Bild.

    И первая, и вторая Бундеслига будут возобновлены с 26-го тура. Матчи будут проходить при пустых трибунах.

    Бундеслига сама должна выбрать дату, когда пройдут первые матчи. Предполагаемые даты — либо 15 мая, либо 22 мая. Первая дата является более вероятной.

    «Сегодняшнее решение — хорошая новость для первой и второй Бундеслиг. Игры без зрителей не являются идеальным решением для всех. Однако в условиях кризиса, который угрожает самому существованию некоторых клубов, это единственный способ сохранить лиги в их нынешнем виде», — сказал Глава Немецкой футбольной лиги Кристиан Сейферт, которого цитирует официальный сайт организации. 0

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