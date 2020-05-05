4-кратный чемпион НБА станет президентом «Лиона»

Бывший разыгрывающий «Сан-Антонио» и сборной Франции, ставший президентом баскетбольного клуба «Виллербан», подтвердил, что будет также назначен на должность президента футбольногов 2023 году, когдапокинет свой пост.

«Во-первых, это правда и это огромная честь для меня. Никогда в жизни не думал, что что-то подобное случится со мной. Это потрясающая возможность. "Лион" — одна из 50 лучших команд в мире.

У них одна из лучших инфраструктур и большой бюджет. Это прекрасная возможность вырасти и получить один из лучших продуктов», — приводит слова Паркера The Undefeated.

Паркер является четырехкратным чемпионом НБА, самым ценным игроком финальной серии плей-офф лиги в 2008 году. В составе сборной Франции он становился чемпионом Европы, а также серебряным и бронзовым призером турнира. 0