Бербатов: В АПЛ увидел футболистов, похожих на бодибилдеров

Экс-форвард сборной Болгарииподелился воспоминаниями о переезде в Англию.

«Когда ты молод, то кажется, что ты знаешь все. Так что я ждал, что за мной придут топ-клубы типа "Барселоны" или "Реала". Мой агент сказал: "Сейчас такие команды не захотят тебя покупать, так что успокойся".

Он сказал, что меня хочет "Тоттенхэм". Если честно, тогда я не так много знал о Премьер-лиги и "шпорах", потому что концентрировался на том, что происходило в Германии. Я стал следить за "Тоттенхэмом" и увидел, что они хороши. И мой агент говорит, что пришло время присоединиться к ним.

Мне нужно было привыкнуть к скоростям Премьер-лиги и к количеству физической борьбы. Я видел таких игроков, которых никогда не встретишь в Бундеслиге — они были похожи на бодибилдеров. И я думал: "Что происходит?" Я понимал, что теперь должен еще сильнее думать. Это был вызов.

Несколько месяцев ушло на адаптацию и на то, чтобы мои одноклубники приняли меня. Я был немного скромным, не особо разговаривал», — приводит слова Бербатова BBC.

Напомним, в 2006 году Бербатов перешел в «Тоттенхэм» из «Байера». 0