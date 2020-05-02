Геркус призвал отдать чемпионство «Зениту», если РПЛ не доиграют

Бывший генеральный директорвысказал мнение, что если сезон в РПЛ не получиться доиграть из-за пандемии коронавируса, тогда золотые медали нужно вручить

«Если дойдет до того, что нам скажут, что чемпионат возобновить невозможно — хотя я таких причин не вижу, уверен, что это абсолютно возможно, и чемпионат необходимо продолжить — то варианта два: либо обнулять, либо присуждать титул команде, набравшей наибольшее количество очков.

Считаю, что "Зениту" в этом случае нужно отдать золотые медали, потому что он уверенно лидирует, сыграно большинство матчей, равное количество матчей. Кто из конкурентов может сказать, что у него были бы шансы догнать "Зенит" за оставшиеся восемь туров? Думаю, никто. Поэтому двух мнений быть не может.

Но, повторюсь, я бы доиграл сезон. Чтобы сохранять игру, сохранять зрителей, нужно играть», — цитирует Геркуса «Спорт день за днем».

По итогам 22 туров «Зенит» опережает ближайших преследователей в турнирной таблице на девять очков. 0