Лига 1 завершена досрочно. ПСЖ в 9-й раз стал чемпионом

В четверг, 30 апреля, состоялось заседание Профессиональной лиги Франции (LFP), совет директоров которой проголосовал за завершение сезона-2019/2020 в Лиге 1 и Лиге 2.

«Пари Сен-Жермен» официально признали чемпионом. На момент остановки чемпионата из-за коронавируса парижане лидировали в таблице, опережая идущий вторым «Марсель» на 12 очков. ПСЖ, таким образом, в 9-й раз стал чемпионом.

Из высшего дивизиона вылетят «Амьен» и «Тулуза», а из Лиги 2 поднимутся чемпион «Лорьян» и «Ланс».

«Монако» российского хавбека Александра Головина занял девятое место и не попало в еврокубки.

Места распределялись на основании индекса эффективности, который рассчитывался, исходя из количества очков, набранных во всех сыгранных матчах.

При равенстве баллов учитывался результат матчей между конкретными командами. Поэтому в таблице есть несколько изменений:

1. «ПСЖ»

2. «Марсель»

3. «Ренн»

4. «Лилль»

5. «Ницца»

6. «Реймс»

7. «Лион»

8. «Монпелье»

9. «Монако»

10. «Страсбур»

11. «Анжер»

12. «Бордо»

13. «Нант»

14. «Брест»

15. «Метц»

16. «Дижон»

17. «Сент-Этьен»

18. «Ним»

19. «Амьен»

20. «Тулуза»

Перед приостановкой Лиги 1 все команды провели по 28 матчей, а «ПСЖ» и «Страсбур» — по 27.

«Ницца» занимала 6-е место, «Реймс» — 5-е, «Анжер» — 10-е, «Страсбур» — 11-е.

Le classement final de la saison 2019 / 2020 🚨

📉➡ https://t.co/DsKXvMFXgd pic.twitter.com/L0P6CNpFfV — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) April 30, 2020

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