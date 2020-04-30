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    Лига 1 завершена досрочно. ПСЖ в 9-й раз стал чемпионом

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    В четверг, 30 апреля, состоялось заседание Профессиональной лиги Франции (LFP), совет директоров которой проголосовал за завершение сезона-2019/2020 в Лиге 1 и Лиге 2.

    Стадион ПСЖ
    Стадион ПСЖ

    «Пари Сен-Жермен» официально признали чемпионом. На момент остановки чемпионата из-за коронавируса парижане лидировали в таблице, опережая идущий вторым «Марсель» на 12 очков. ПСЖ, таким образом, в 9-й раз стал чемпионом.

    Из высшего дивизиона вылетят «Амьен» и «Тулуза», а из Лиги 2 поднимутся чемпион «Лорьян» и «Ланс».

    «Монако» российского хавбека Александра Головина занял девятое место и не попало в еврокубки.

    Места распределялись на основании индекса эффективности, который рассчитывался, исходя из количества очков, набранных во всех сыгранных матчах.

    При равенстве баллов учитывался результат матчей между конкретными командами. Поэтому в таблице есть несколько изменений:

    1. «ПСЖ»
    2. «Марсель»
    3. «Ренн»
    4. «Лилль»
    5. «Ницца»
    6. «Реймс»
    7. «Лион»
    8. «Монпелье»
    9. «Монако»
    10. «Страсбур»
    11. «Анжер»
    12. «Бордо»
    13. «Нант»
    14. «Брест»
    15. «Метц»
    16. «Дижон»
    17. «Сент-Этьен»
    18. «Ним»
    19. «Амьен»
    20. «Тулуза»

    Перед приостановкой Лиги 1 все команды провели по 28 матчей, а «ПСЖ» и «Страсбур» — по 27.

    «Ницца» занимала 6-е место, «Реймс» — 5-е, «Анжер» — 10-е, «Страсбур» — 11-е.

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