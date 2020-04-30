Лига 1 завершена досрочно. ПСЖ в 9-й раз стал чемпионом

«Пари Сен-Жермен» официально признали чемпионом. На момент остановки чемпионата из-за коронавируса парижане лидировали в таблице, опережая идущий вторым «Марсель» на 12 очков. ПСЖ, таким образом, в 9-й раз стал чемпионом.
Из высшего дивизиона вылетят «Амьен» и «Тулуза», а из Лиги 2 поднимутся чемпион «Лорьян» и «Ланс».
«Монако» российского хавбека Александра Головина занял девятое место и не попало в еврокубки.
Места распределялись на основании индекса эффективности, который рассчитывался, исходя из количества очков, набранных во всех сыгранных матчах.
При равенстве баллов учитывался результат матчей между конкретными командами. Поэтому в таблице есть несколько изменений:
1. «ПСЖ»
2. «Марсель»
3. «Ренн»
4. «Лилль»
5. «Ницца»
6. «Реймс»
7. «Лион»
8. «Монпелье»
9. «Монако»
10. «Страсбур»
11. «Анжер»
12. «Бордо»
13. «Нант»
14. «Брест»
15. «Метц»
16. «Дижон»
17. «Сент-Этьен»
18. «Ним»
19. «Амьен»
20. «Тулуза»
Перед приостановкой Лиги 1 все команды провели по 28 матчей, а «ПСЖ» и «Страсбур» — по 27.
«Ницца» занимала 6-е место, «Реймс» — 5-е, «Анжер» — 10-е, «Страсбур» — 11-е.
Le classement final de la saison 2019 / 2020 🚨— Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) April 30, 2020
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