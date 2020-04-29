УЕФА может ввести отбор в ЛЧ по клубному рейтингу
globallookpress.com
Таким образом, УЕФА может поставить точку в национальных первенствах в борьбе за первые четыре строчки.
Как передает источник, попасть в Лигу чемпионов с сезона-2024/25 можно будет по рейтингу, который основан на положении команды в чемпионате за прошедшие четыре сезона (начиная с сезона-2020/21).
Футбольная ассоциация Англии заявила, что такой расклад событий рассчитан на то, что «поможет защитить доходы элитных европейских клубов». 0