может ввести отбор в Лигу чемпионов по клубному рейтингу, начиная с сезона-2024/25, утверждает Liverpool Echo. Такие данные содержатся в годовом отчете организации, который был предоставлен руководству английского футбола.

УЕФА может ввести отбор в ЛЧ по клубному рейтингу globallookpress.com 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Таким образом, УЕФА может поставить точку в национальных первенствах в борьбе за первые четыре строчки.

Как передает источник, попасть в Лигу чемпионов с сезона-2024/25 можно будет по рейтингу, который основан на положении команды в чемпионате за прошедшие четыре сезона (начиная с сезона-2020/21).

Футбольная ассоциация Англии заявила, что такой расклад событий рассчитан на то, что «поможет защитить доходы элитных европейских клубов». 0