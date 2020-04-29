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    УЕФА может ввести отбор в ЛЧ по клубному рейтингу

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    УЕФА может ввести отбор в Лигу чемпионов по клубному рейтингу, начиная с сезона-2024/25, утверждает Liverpool Echo. Такие данные содержатся в годовом отчете организации, который был предоставлен руководству английского футбола.

    УЕФА может ввести отбор в ЛЧ по клубному рейтингу
    УЕФА может ввести отбор в ЛЧ по клубному рейтингу

    Таким образом, УЕФА может поставить точку в национальных первенствах в борьбе за первые четыре строчки.

    Как передает источник, попасть в Лигу чемпионов с сезона-2024/25 можно будет по рейтингу, который основан на положении команды в чемпионате за прошедшие четыре сезона (начиная с сезона-2020/21).

    Футбольная ассоциация Англии заявила, что такой расклад событий рассчитан на то, что «поможет защитить доходы элитных европейских клубов». 0

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