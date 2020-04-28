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    Жиго: Тренировки могут возобновиться 15 мая

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    Защитник «Спартака» Самюэль Жиго рассказал о том, когда могут возобновиться тренировки.

    Самюэль Жиго
    Самюэль Жиго

    «Только что мы получили несколько сообщений. Пока нет уверенности, что чемпионат возобновится. Это будет зависеть от того, что решит российское правительство. Планировалось возобновить тренировки 4 мая, но сейчас это откладывается.

    Теперь говорится о 15 мая. Пока еще ничего не определено. Мы проводим тренировки три раза в неделю с помощью видеоконференций с тренерами по физподготовке. Мы работаем, чтобы продолжать поддерживать форму», — рассказал Жиго.

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