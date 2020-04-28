Жиго: Тренировки могут возобновиться 15 мая

Защитникрассказал о том, когда могут возобновиться тренировки.

«Только что мы получили несколько сообщений. Пока нет уверенности, что чемпионат возобновится. Это будет зависеть от того, что решит российское правительство. Планировалось возобновить тренировки 4 мая, но сейчас это откладывается.

Теперь говорится о 15 мая. Пока еще ничего не определено. Мы проводим тренировки три раза в неделю с помощью видеоконференций с тренерами по физподготовке. Мы работаем, чтобы продолжать поддерживать форму», — рассказал Жиго.

Напомним, в этом сезоне в текущем сезоне провел 26 матчей за «Спартак» и забил четыре мяча при одной голевой передаче. 0