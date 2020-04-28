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    «Арсенал» пока не предложил новый контракт Озилу

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    Будущее полузащитника «Арсенала» Месута Озила остается неопределенным, утверждает ESPN.

    Месут Озил
    Месут Озил

    По информации издания, руководство лондонского клуба до сих пор не предложило немецкому футболисту новый контракт.

    Нынешнее соглашение «канониров» с 31-летним игроком рассчитано до лета 2021 года.

    Клуб может попытаться продать Озила этим летом, но потенциальных покупателей, скорее всего, отпугнет зарплата футболиста, которая составляет 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    Ранее стало известно, что хавбек отказался пойти на предложенное клубом снижение заработной платы.

  • Озил — один из трёх игроков «Арсенала», отказавшихся от сокращения зарплаты
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    • В нынешнем сезоне АПЛ Озил провел 18 матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи. 0

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