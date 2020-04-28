«Арсенал» пока не предложил новый контракт Озилу

Будущее полузащитника «Арсенала»остается неопределенным, утверждает ESPN.

По информации издания, руководство лондонского клуба до сих пор не предложило немецкому футболисту новый контракт.

Нынешнее соглашение «канониров» с 31-летним игроком рассчитано до лета 2021 года.

Клуб может попытаться продать Озила этим летом, но потенциальных покупателей, скорее всего, отпугнет зарплата футболиста, которая составляет 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Ранее стало известно, что хавбек отказался пойти на предложенное клубом снижение заработной платы.

В нынешнем сезоне АПЛ Озил провел 18 матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи. 0