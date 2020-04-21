Озил — один из трёх игроков «Арсенала», отказавшихся от сокращения зарплаты

Полузащитник лондонского «Арсенала»отказался идти на сокращение зарплаты из-за пандемии коронавируса, сообщает Mirror

Ранее стало известно, что руководство лондонского клуба договорилось о сокращении зарплат игрокам и тренерам на ближайший год.

По информации источника, Озил отказался от снижения зарплаты на 12,5%. Полузащитник заявил одноклубникам, что уважает их выбор, но попросил с пониманием отнестись к его решению.

Он намерен оценить, как пандемия коронавируса ударит по финансовому положению клуба и, возможно, присоединиться к партнерам по команде позже.

31-летний немец является самым высокооплачиваемым футболистом «Арсенала» — его недельный оклад составляет 350 тыс. фунтов стерлингов (около 400 тыс. евро).

Отмечается, что, помимо Озила, на сокращение зарплат отказались пойти ещё два игрока «Арсенала».

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Из-за коронавируса сезон в английской Премьер-лиге приостановлен. «Арсенал», набрав 40 очков, занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.

Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года, перейдя из «Реала» за 47 млн евро. В текущем сезоне хавбек отыграл 23 матча, забил один гол и отдал три голевых паса. 0