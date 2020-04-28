Де Брейне заявил о намерении побить рекорд Анри по ассистам в АПЛ

Полузащитникзаявил о том, что хочет побить рекорд экс-форвардапо количеству ассистов в АПЛ за один сезон.

«Если быть честным, я считаю, что у меня 17 передач — одну у меня отняли в матче с "Арсеналом" (смеется). Не знаю, почему они это сделали, по-прежнему не понимаю. На прощальном матче Венсана Компани я увидел Анри и сказал: "В этом году я приду за тобой".

Совершить 16 ассистов — это на самом деле здорово. Это доказывает, что ты креативный игрок. Но если я не побью рекорд, то продолжу стараться дальше. Когда ставишь рекорд, это приятно, это наполняет тебя гордостью. У меня было такое в Германии», — цитирует Де Брейне Goal.

Анри в сезоне-2002/03 сделал в чемпионате Англии 20 результативных передач. 0