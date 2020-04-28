Источник: Футбол в Бразилии в скором времени будет возобновлен

По его словам, правительство Бразилии работает над планом постепенного возобновления экономической активности, и он ожидает скорого возобновления профессиональных футбольных матчей. Игры должны будут проходить без зрителей.
В марте Кубок Бразилии и другие соревнования под эгидой Бразильской конфедерации футбола (CBF) были приостановлены на неопределенный срок в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Решение о приостановке мужского чемпионата Бразилии принималось организаторами турнира в каждом штате страны. 0