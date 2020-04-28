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    Источник: Футбол в Бразилии в скором времени будет возобновлен

    Футбол Латинская Америка
    Футбольные матчи в Бразилии в скором времени будут возобновлены, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника министерства экономики страны.

    «Фламенго»
    «Фламенго»

    По его словам, правительство Бразилии работает над планом постепенного возобновления экономической активности, и он ожидает скорого возобновления профессиональных футбольных матчей. Игры должны будут проходить без зрителей.

    В марте Кубок Бразилии и другие соревнования под эгидой Бразильской конфедерации футбола (CBF) были приостановлены на неопределенный срок в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

    Решение о приостановке мужского чемпионата Бразилии принималось организаторами турнира в каждом штате страны. 0

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