Источник: Футбол в Бразилии в скором времени будет возобновлен

Футбольные матчи в Бразилии в скором времени будут возобновлены, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника министерства экономики страны.

По его словам, правительство Бразилии работает над планом постепенного возобновления экономической активности, и он ожидает скорого возобновления профессиональных футбольных матчей. Игры должны будут проходить без зрителей.

В марте Кубок Бразилии и другие соревнования под эгидой Бразильской конфедерации футбола (CBF) были приостановлены на неопределенный срок в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Решение о приостановке мужского чемпионата Бразилии принималось организаторами турнира в каждом штате страны. 0