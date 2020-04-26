Журавлев ожидает возобновления чемпионата Швеции в начале июня

Российский футболист, который провел прошлый сезон в шведской «Эскильструне», рассказал, когда возобновятся матчи в чемпионате Швеции.

«У всех в Швеции есть понимание, что чемпионат нужно возобновлять. Скорее всего, это произойдет в начале июня. Есть даже предварительное расписание. А первый дивизион, это третья по силе лига, планирует стартовать уже в середине-конце мая.

Для них это экономически обосновано. На этом уровне футболисты имеют вторую работу, им жизненно необходимо начать сезон как можно скорее. В полупрофессиональных лигах сократили количество матчей — вместо 26 игр они проведут 12.

Официального карантина нет, но есть серия рекомендаций от правительства. По улицам никто ходить не запрещает, все бизнесы работают. По личным ощущениям — народу в парках точно прибавилось.

В Швеции много импровизированных тренажерных залов на улицах — сейчас там по 30 человек одновременно занимаются. Все профессиональные команды тренируются в обычном режиме. Получается вторая предсезонная подготовка», — приводит слова Журавлева «Р-Спорт». 0