Сафин: Такое ощущение, что в «Спартак» пришли футболисты с улицы

Бывший российский теннисист Марат Сафин поделился мнением о выступлении московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

«За своим "Спартаком" слежу. У нас с ним большие проблемы. Пару раз ходил, стадион красивый, но посмотрел на игру и не понимаю, как так можно.

Надеюсь, что у многих наших футболистов закончится всё и придут нормальные, а то такое ощущение, что пришли с улицы», — заявил прославленный спортсмен в прямом эфире Instagram Михаила Южного.

Напомним, что до остановки футбольных соревнований из-за пандемии, «Спартак» занимал 8-е место в РПЛ, имея в активе 28 очков.

В Кубке России красно-белые добрались до полуфинала, где должны были сыграть с «Зенитом». 0