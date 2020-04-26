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    ПСЖ интересуется защитником «Реала»

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    «Пари Сен-Жермен» интересуется защитником «Реала» Серхио Регилоном, сообщает Marca со ссылкой на RMC Sport.

    Серхио Регилон
    Серхио Регилон

    Парижский клуб рассматривает 23-летнего игрока, который нынешний сезон проводит в составе «Севильи», в качестве замены Левену Курзава.

    В ПСЖ его хочет пригласить спортивный директор клуба Леонардо, который, как отмечается, готов гарантировать испанцу место в стартовом составе парижан.

    Срок контракта Курзава с ПСЖ истекает в июне этого года. Велика вероятность, что он покинет команду на правах свободного агента.

    В 22 матчах Ла Лиги Регилон отметился одним голом и четырьмя результативным передачами. 0

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