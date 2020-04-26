ПСЖ интересуется защитником «Реала»

Серхио Регилон
globallookpress.com
Парижский клуб рассматривает 23-летнего игрока, который нынешний сезон проводит в составе «Севильи», в качестве замены Левену Курзава.
В ПСЖ его хочет пригласить спортивный директор клуба Леонардо, который, как отмечается, готов гарантировать испанцу место в стартовом составе парижан.
Срок контракта Курзава с ПСЖ истекает в июне этого года. Велика вероятность, что он покинет команду на правах свободного агента.
В 22 матчах Ла Лиги Регилон отметился одним голом и четырьмя результативным передачами. 0