«Ювентус» может разорвать контракт с нападающим, сообщает Tuttosport.

По информации издания, форвард уехал в Аргентину в связи с болезнью матери и не выходит на связь с клубом.

При этом брат нападающего Никола в своем Facebook сообщил, что мать игрока болеет онкологией, а Игуаин покинул Италию с разрешения руководства «Ювентуса».

Тем не менее, если в ближайшее время он не вернется в Италию для подготовки к возобновлению сезона, то «старая синьора» может в одностороннем порядке разорвать контракт.

Игуаин перешел в «Ювентус» летом 2016 года из «Наполи». 0