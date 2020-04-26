«Ювентус» может разорвать контракт с нападающим

Гонсало Игуаин
globallookpress.com
По информации издания, форвард уехал в Аргентину в связи с болезнью матери и не выходит на связь с клубом.
При этом брат нападающего Никола в своем Facebook сообщил, что мать игрока болеет онкологией, а Игуаин покинул Италию с разрешения руководства «Ювентуса».
Тем не менее, если в ближайшее время он не вернется в Италию для подготовки к возобновлению сезона, то «старая синьора» может в одностороннем порядке разорвать контракт.
Игуаин перешел в «Ювентус» летом 2016 года из «Наполи». 0