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    Дмитрий Черышев: «Валенсия» может приступить к тренировкам 4 мая

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    Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о ситуации с карантином в Испании.

    Дмитрий Черышев
    Дмитрий Черышев

    «С сегодняшнего дня по часу разрешили гулять людям с детьми. На протяжении последних двух-трех дней заражаемость была на спаде. Я слышал, что мадридский "Реал" уже 4 мая собирается выходить из изоляции и приступит к тренировкам. Я так понимаю, что "Валенсия" и другие клубы начнут с этого времени тренироваться хотя бы на дистанции», — цитирует Черышева ТАСС.

    «Все футболисты тренируются в домашних условиях: занимаются на беговой дорожке, велотренажере по два раза в день. Денис тренируется в хорошем режиме, старается поддерживать скорость на беговой дорожке и велосипеде, подолгу находится на тренажерах и делает небольшие ускорения на территории, насколько позволяют ее размеры. Кроме велотренажеров клуб предоставил, во всяком случае первой команде точно, небольшие гири, полусферу — это хорошая вещь, которая помогает укреплять мышцы, суставы. Это очень хороший аппарат, который помогает стабилизации ножных суставов для футболистов», — также отметил Черышев-старший.

    Напомним, сезон в испанском футболе приостановлен из-за коронавируса. 0

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