Сухой: Пока не все судьи свободно общаются по-английски. Кашшаи это не устраивает

Арбитр, обслуживающий матчи РПЛ, рассказал, что изучает английский язык на карантине.

«Сейчас в департаменте судейства РФС от нас требуют учить английский язык. Этим и занимаюсь. Беру видеоуроки по Skype.

С приходом Виктора Кашшаи вопросы изучения языка вышли на первый план, конечно. На сборы в феврале к нам приезжали специалисты и проводили тестирование, чтобы выяснить наш уровень владения языком.

Было два задания: разговорное и письменное. Базовый уровень есть у многих. У тех, кто давно работает в Европе, дела обстоят лучше.

Конечно, все мы можем объясниться, но не все пока свободно общаются по-английски. Кашшаи это не устраивает, он хочет, чтобы судьи владели им свободно», — сказал Сухой RT. 0