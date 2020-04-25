Состояние игрока «Монпелье», попавшего в реанимацию, улучшилось

Состояние полузащитника «Монпелье», попавшего в реанимацию с симптомами коронавируса, немного улучшилось.

Об этом рассказал его агент Фредерик Герра.

«Я получаю новости от спортивного директора Брюно Каротти и клубного врача Гильема Эскудье. Хочу их поблагодарить, потому что благодаря им я тоже имею возможность быть на связи с семьей футболиста.

В данный момент врачи остановили применение анестезирующих средств, чтобы посмотреть, способен ли он дышать самостоятельно.

Но пока нет результатов, потому что он еще не очнулся. Хотя это сама по себе уже хорошая новость», — приводит слова Герра L'Equipe. 0