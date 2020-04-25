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    Состояние игрока «Монпелье», попавшего в реанимацию, улучшилось

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    Состояние полузащитника «Монпелье» Саломона Самбия, попавшего в реанимацию с симптомами коронавируса, немного улучшилось.

    Саломон Самбия
    Саломон Самбия

    Об этом рассказал его агент Фредерик Герра.

    «Я получаю новости от спортивного директора Брюно Каротти и клубного врача Гильема Эскудье. Хочу их поблагодарить, потому что благодаря им я тоже имею возможность быть на связи с семьей футболиста.

    В данный момент врачи остановили применение анестезирующих средств, чтобы посмотреть, способен ли он дышать самостоятельно.

  • Футболист «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса
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    • Но пока нет результатов, потому что он еще не очнулся. Хотя это сама по себе уже хорошая новость», — приводит слова Герра L'Equipe. 0

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