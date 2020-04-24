Футболист «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса

Футболистнаходится в отделении интенсивной терапии с симптомами, свидетельствующими о возможном заражении коронавирусом, сообщает L'Equipe.

23-летний хавбек был госпитализирован в одну из больниц города на этой неделе в связи с проблемами с дыханием и пищеварительной системой. Вчера, 23 апреля, игрок был переведен в отделение реанимации из-за ухудшения его состояния здоровья.

«Паладины» не давали никаких комментариев по этому поводу. Однако, когда игрок оказался в реанимации, они опубликовали заявление на официальном сайте, не подтвердив личность игрока.

Самбия в текущем сезоне забил один гол в 22 матчах за «Монпелье» во всех турнирах. Чемпионат Франции ранее был приостановлен из-за коронавируса. 0