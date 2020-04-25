«Челси» передумал продавать вратаря

«Челси» намерен сохранить в своем составе вратаря, сообщает Daily Mail.

В феврале появилась информация, что испанец не устраивает главного тренера «синих» Фрэнка Лэмпарда, поэтому клуб попробует его продать.

Впрочем, лондонцы изменили свое решение после вспышки коронавируса, из-за которого трансферная стоимость Кепы значительно снизилась.

Также руководство «Челси» отказалось от идеи пригласить вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму, поэтому велика вероятность, что Кепа в итоге останется на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, что «Челси» приобрел Кепу за 80 миллионов евро у «Атлетика». 0