Тарасов рассказал о сроках возвращения в общую группу

Полузащитник «Рубина»рассказал о восстановлении после травмы.

Напомним, что в феврале футболист получил перелом ноги.

«Все хорошо, травма позади, я в процессе возвращения в общую группу. Через месяц смогу приступить к тренировкам со всеми. Так что все в порядке.

На самоизоляции чуть-чуть сложнее. Но если есть желание восстановиться, будешь делать все возможное.

У меня дома небольшой спортивный зал, там есть тренажеры. Занимаюсь с онлайн тренером и физиотерапевтами, которые приезжают ко мне», — цитирует Тарасова «Спорт-Экспресс». 0