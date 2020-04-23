УЕФА досрочно выплатит клубам 70 миллионов евро

Исполнительный комитет УЕФА решил немедленно выплатить клубам 70 миллионов евро за участие игроков в матчах национальных сборных, сообщает официальный сайт организации.

50 миллионов евро пойдут клубам, предоставивших игроков для 39 национальных команд, не участвующих в стыковых матчах Европейской квалификации.

17,7 миллиона евро получат клубы, отпускавшие игроков в 16 сборных, которые участвуют в стыковых матчах европейской квалификации.

Еще 2,7 миллиона евро получат клубы, которые отпустят игроков на стыковые матчи.

УЕФА решил досрочно сделать выплаты в свете кризиса и финансовых трудностей, с которыми столкнулись многие клубы по всей Европе из-за коронавируса.

«Европейские клубы — неотъемлемый элемент успеха наших турниров для сборных. Как следствие, часть доходов от турниров для сборных выделяется клубам, отпускавшим футболистов на матчи.

В нынешние трудные времена, когда множество клубов столкнулось с финансовыми проблемами, особенно связанными с денежными потоками, наш долг — сделать так, чтобы клубы получили эти выплаты как можно скорее», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин. 0