УЕФА решил определять обладателей путевок в еврокубки по спортивному принципу

будет определять участников еврокубков в сезоне 2020/21 по спортивному принципу.

Если какой-то чемпионат не будет доигран из-за коронавируса, будет вестись подсчет очков, то есть их количество на момент остановки сезона.

«Исполнительный комитет УЕФА только что решил, что в случае, если лиги не закончат сезон 2019/20, то обладатели путевок в еврокубки будут определяться по спортивному принципу (что означает — по количеству набранных очков до приостановки сезона), — написал на своей странице в Twitter журналист The Times Мартин Циглер.

В данный момент почти все европейские чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса. 0