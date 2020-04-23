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    Нападающий «Спартака» рассказал о своей мечте

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, какие цели ставит перед собой.

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    «Главная цель в футболе? Можно сказать, что мечта — поиграть в Европе и услышать гимн Лиги чемпионов, находясь на футбольном поле, и играть за сборную России.

    Лучший клуб в Европе? Я не могу сказать, что есть какой-то любимый, но сейчас симпатизирую "Ливерпулю". Скорее не "Ливерпулю", а именно тренеру Клоппу. Мне он очень нравится. Болел за них в Лиге чемпионов, чтобы именно тренер этот выиграл, и хотел, чтобы они выиграли АПЛ. Именно за тренера переживаю. А так не такого, что за какой-то именно клуб переживал.

    Мечта, которая уже сбылась? Играть в футбол на профессиональном уровне. Попасть в сборную, хотя я просто попал пока один раз, но, надеюсь, еще когда-нибудь попаду и буду там играть.

    Любимый собственный гол? Наверное, "Уралу", когда вратаря перекинул», — заявил Соболев на официальном канале «Спартака» в YouTube. 0

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