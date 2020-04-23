Нападающий «Спартака» рассказал о своей мечте

Нападающийрассказал, какие цели ставит перед собой.

«Главная цель в футболе? Можно сказать, что мечта — поиграть в Европе и услышать гимн Лиги чемпионов, находясь на футбольном поле, и играть за сборную России.

Лучший клуб в Европе? Я не могу сказать, что есть какой-то любимый, но сейчас симпатизирую "Ливерпулю". Скорее не "Ливерпулю", а именно тренеру Клоппу. Мне он очень нравится. Болел за них в Лиге чемпионов, чтобы именно тренер этот выиграл, и хотел, чтобы они выиграли АПЛ. Именно за тренера переживаю. А так не такого, что за какой-то именно клуб переживал.

Мечта, которая уже сбылась? Играть в футбол на профессиональном уровне. Попасть в сборную, хотя я просто попал пока один раз, но, надеюсь, еще когда-нибудь попаду и буду там играть.

Любимый собственный гол? Наверное, "Уралу", когда вратаря перекинул», — заявил Соболев на официальном канале «Спартака» в YouTube. 0