В Германии ожидают одобрения властей возобновить сезон 9 мая

готова возобновить чемпионат 9 мая в том случае, если получит разрешение властей Германии.

Об этом заявил генеральный директор немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт.

«Бундеслига будет готова возобновить турнир 9 мая. Но немецкая футбольная лига не принимает решения. Правительство должно принять решение, когда это будет возможно.

Чемпионат приостановлен до 30 апреля. Начать играть в первые выходные мая нереально. Но мы будем готовы играть 9 мая или позже, когда получим сигнал», — цитирует Зайферта Sportbuzzer.

Напомним, что большинство европейских чемпионатов прервано из-за пандемии коронавируса. 0