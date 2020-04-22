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    УЕФА установил 31 июля крайним сроком завершения национальных чемпионатов

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    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциация европейских клубов (ECA) установили 31 июля крайним сроком для завершения главных европейских национальных чемпионатов.

    Глава УЕФА Александер Чеферин (слева)
    Глава УЕФА Александер Чеферин (слева)

    Организации договорились об этом в ходе видеоконференции в среду, сообщает испанское издание AS.

    Отмечается, что топ-лиги будут стремиться закончить соревнования к концу июля, при этом август будет отведен для международных турниров, Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    УЕФА и ECA также согласились с тем, что первые выходные августа в крайнем случае тоже могут быть использованы для завершения чемпионатов, которые не удастся доиграть к 31 июля.

    Еврокубки планируют доиграть в течение августа, преимущественно проводя матчи среди недели.

    Не исключается, что матчи 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в формате одного матча, а не в традиционном двухматчевом.

    В четверг, 23 апреля, УЕФА проведет встречу со своими членами, чтобы попытаться наметить расписание для каждой страны и определить участников ЛЧ и ЛЕ следующего сезона.

    Ранее сообщалось о планах Королевской испанской футбольной федерации отправить в Лигу Чемпионов-2020/21 «Барселону», «Реал», «Севилью» и «Реал Сосьедад», в случае если не удастся завершить чемпионат.

    УЕФА настоятельно рекомендовал всем европейским чемпионатам, прерванным из-за пандемии коронавируса, не отменять сезон, а довести розыгрыши до конца. 0

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