ВЭБ заявил о несменяемости курса ЦСКА

«ВЭБ Арена»
ПФК ЦСКА
«По сути, переход 77,63% акций ПФК ЦСКА в ВЭБ.РФ — это решение проблемы долга клуба, который "связывал" ему руки и не позволял инвестировать в развитие. Так что это поддержка клуба в непростой экономической ситуации.
Подчеркну, никаких кардинальных перемен в футбольном менеджменте или смены курса в связи с этой сделкой у ЦСКА не произойдет.
Евгений Леннорович Гинер сохраняет за собой управление клубом, продолжит свой курс по формированию команды и будет, как и прежде, ставить перед собой самые высокие цели, но уже с очень сильным и надежным партнером.
Рассчитываю, что благодаря поддержке многомиллионной армии болельщиков клуба все удастся», — приводит слова Шувалова официальный сайт ЦСКА. 0