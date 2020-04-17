«Шахтер» Солигорск — «Слуцк»: счет матча 1:2, обзор голов

Футболисты «Слуцка»
ФК «Слуцк»
Встреча, которая прошла в Солигорске, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
«Бело-синие» вышли вперед на 25-й минуте благодаря точному удару Юрия Козлова. В концовке первого тайма Мохаммед Бала удвоил преимущество «Слуцка».
«Горняки» сократили отставание на 89-й минуте усилиями Юрия Кендыша.
С 50-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Дениса Образова.
В турнирной таблице чемпионата Белоруссии «Слуцк» поднялся на первое место (10 очков), «Шахтер» идет 12-м (5 очков). 0