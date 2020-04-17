Аршавин посоветовал молодым российским футболистам уезжать в Европу

Бывший нападающийпосоветовал молодым футболистам как можно раньше уезжать в европейские клубы.

«Игра за "Арсенал"? В принципе, конечно же, я мог лучше, безусловно, но, в принципе, я доволен тем, как это все прошло.

Я думаю, что не только мне, а вообще молодым талантливым ребятам, чем раньше они уедут за границу — тем им проще будет адаптироваться и лучше себя проявить, так как европейский футбол и жизнь заграницей это совсем другое. Нужно уезжать раньше, и шансов, чтобы себя проявить и закрепиться, остаться там, будет больше», — цитирует Аршавина «Р-Спорт».

Напомним, Аршавин выступал за «Арсенал» с января 2009 по июль 2013 года, проведя за «канониров» 145 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал 46 результативных передач. 0