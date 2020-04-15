КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрнесто Вальверде8 безработных тренеров, которые получат шанс в межсезонье
  • 21:49
    • Клопп намерен лично встретиться с Вернером
  • 18:34
    • Завершение сезона Бундеслиги находится под вопросом
  • 18:09
    • Санкт-Петербург готов принять больше матчей чемпионата Европы
  • 17:09
    • Наставник «Баварии» одобрил трансфер Сане
  • 16:28
    • Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса
    Все новости спорта

    СМИ: «Барса» отказалась от трансфера Лаутаро Мартинеса

    Футбол Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Интер Серия A Футбол Италии Трансферы Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Переход форварда миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Барселону» отменен, сообщает Sky Sport Italia.

    Лаутаро Мартинес
    Лаутаро Мартинес

    По сведениям источника, каталонцы были близки к заключению сделки с 22-летним аргентинцем. Из-за пандемии коронавируса все было приостановлено, так как оба клуба понесли финансовые потери.

    Эксперт Sky Джанлука Ди Марцио рассказал о том, что стороны далеко продвинулись в переговорах, однако «Барселона» отказалась от сделки, не захотев выплачивать 111 миллионов евро, или же компенсировать часть суммы за счет расставания с кем-либо из своих игроков.

    В текущем сезоне Мартинес провел 31 матч за «Интер» и забил 16 мячей при четырех ассистах. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 7-13 апреля
  • 14/04/2020 в 00:19
    •
  • Прогноз
  • «Энергетик-БГУ» — «Городея»
  • 1.71
  • Сегодня в 17:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Минимум голов в Минске?
  • «Энергетик-БГУ» — «Городея». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • «Ювентус Манагуа» поднимется в шестерку?
  • «Ювентус Манагуа» — «Окоталь». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Упрочит ли «Манагуа» свое лидерство?
  • «Манагуа» — «Халапа». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Рауль Футбол Было круто еще до «галактикос». В 2000-м году «Реал» обыграл «МЮ» на «Олд Траффорд»Рассказываем об игре в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 1999/2000 Вчера в 13:560
  • 13:29
    • Морозов: Готовимся начать новый сезон в сентябре
  • 23:56
    • СМИ: «Барса» отказалась от трансфера Лаутаро Мартинеса
  • 23:47
    • Сезон в шотландском Чемпионшипе завершен из-за коронавируса
    Антуан Гризманн Игры От Сульшера до Гризманна: как Football Manager не дает заскучать виртуальным фанатамКак звезды спорта и тысячи фанатов по всему миру с головой погружаются в мир виртуального футбола Вчера в 03:040
  • Экспресс дня

  • Оступятся ли «энергетики» снова?
  • 2.40
    •
  • 22:52
    • Жонатас тренируется несколько дней после излечения от коронавируса
  • 22:33
    • Оздоев назвал своих кумиров детства
  • 22:19
    • Нападающий «Арсенала» интересен «Атлетико»
    Бразилия — Франция. ЧМ-1986 Футбол «Не кто иной, как гений». В 1986-м Платини помог Франции обыграть бразильцевНа чемпионате мира 1986 французы встретились с командой Бразилии 14/04/2020 в 17:200
  • 22:07
    • В Белоруссии отложили старт женского чемпионата по футболу
  • 21:35
    • Экс-наставник «Ювентуса» может возглавить «Ньюкасл»
  • 21:21
    • Головин не выходит из дома даже после двух недель обязательного карантина
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.65
  • Прогноз на матч Ферретти — Депортиво Лас-Сабанас
  • Футбол
  • Сегодня в 01:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ювентус Манагуа — Окоталь
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Манагуа — Халапа
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Дирианген
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Реал Мадрис — Чинандега
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Городея
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • Завтра в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • Завтра в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • Послезавтра в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие