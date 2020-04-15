СМИ: «Барса» отказалась от трансфера Лаутаро Мартинеса

Переход форварда миланского «Интера»отменен, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, каталонцы были близки к заключению сделки с 22-летним аргентинцем. Из-за пандемии коронавируса все было приостановлено, так как оба клуба понесли финансовые потери.

Эксперт Sky Джанлука Ди Марцио рассказал о том, что стороны далеко продвинулись в переговорах, однако «Барселона» отказалась от сделки, не захотев выплачивать 111 миллионов евро, или же компенсировать часть суммы за счет расставания с кем-либо из своих игроков.

В текущем сезоне Мартинес провел 31 матч за «Интер» и забил 16 мячей при четырех ассистах. 0